Фонд Порошенка передав засоби захисту від COVID-19 студентам з інвалідністю

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Марина Порошенко передала засоби захисту від коронавірусу університету "Україна"

Благодійний фонд Петра Порошенка передав студентам університету "Україна" засоби захисту від коронавірусу. За словами Марини Порошенко, цей університет - один з небагатьох вишів, який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю. Про це повідомляє сайт "Європейської солідарності".

"Це стало традицією для Фонду Порошенка - дбати про безпеку студентів і всіх українців. Сьогодні ми передали й засоби особистої безпеки - це маски та санітайзери для університету, щоб студенти могли краще навчатися і отримувати нові знання, щоб потім вся країна пишалася такими чудовими фахівцями, які виходять з цих стін. Для мене особисто важливо, що саме інклюзивна освіта, яка є філософією цього закладу, пошириться на всі інші навчальні заклади по всій Україні", - завила Марина Порошенко.

За словами президента університету "Україна" Петра Таланчука, зараз у виші навчається біля тисячі людей з інвалідністю.

Як відомо, "Європейська солідарність" у парламенті вимагає від влади запровадити страхування освітян від коронавірусу, а також запровадити додаткову оплату праці у разі додаткового навантаження на педпрацівників у зв’язку з пандемією. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроекти.

Нагадаємо, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч швейцарських ІФА-тестів Roche.

Крім того, фонд профінансував закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, а також понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Загалом у Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.