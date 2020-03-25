Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко передал комплект реанимационного оборудования, приобретенного Фондом Порошенко, в Одесскую областную клиническую больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Потребность в таком оборудовании есть всегда и сегодня это особенно актуально. Это ларингоскопи, пульсоксиметры, отсасыватель хирургический и шприцевой насос. Все это обязательно понадобится при работе с больными на коронавирус. Это оборудование многократного использования и понадобится нам после эпидемии. Нам не хватает сейчас всего – средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас нам выделили средства, но купить что-то сейчас очень сложно. Мы над этим работаем. Все это нужно для нашей работы и для спасения людей", - сказал главный врач Юрий Гульченко.

В свою очередь, Гончаренко подчеркнул, что правительство провалило подготовку к эпидемии.

"Власть абсолютно не готова к эпидемии и полностью проспала первые месяцы, когда эпидемия начала шагать по миру. В январе можно было еще много чего сделать. Но ни в январе, ни в феврале ничего сделано не было. Сегодня не обеспечены наши врачи необходимым оборудованием и средствами защиты. Сегодня повторяется 2014 год, когда люди кто сколько мог, собирали на армию, сегодня так люди, бизнес, неравнодушные граждане собирают все возможное для того, чтобы отстроить охрану здоровья и чтобы она смогла справиться с тем вызовом, который бросает нам пандемия коронавируса", - отметил Гончаренко.

Напомним, 24 ложь Фонд Порошенко передал партию реанимационного медицинского оборудования ао Львовский областной госпиталь и городскую клиническую больницу N21 в Днепре. Фонд профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких на просьбу Київськоі міськоі клинической больницы скорой помощи.

По словам Марины Порошенко, сейчас поставки нового медицинского оборудования очень затруднены, поскольку коронавирус охватил практически все страны мира и спрос на медапаратуру очень высокий. В ближайшие дни еще несколько партий оборудования от Фонда Порошенко поступят в медицинские учреждения.