Фонд Порошенко передал в медучреждения новую партию из 10 тысяч ИФА-тестов

Благотворительный фонд Порошенко передал медицинским учреждениям новую партию из 10 тысяч ИФА-тестов производства швейцарской компании Roche. Тесты позволяют оперативно проводить диагностику медицинским работникам и пациентам, чтобы предотвращать распространение коронавирус в лечебных учреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба фонда, со ссылкой на отзывы врачей из разных областей Украины.

"К сожалению, власть оказалась неспособной защитить украинцев. В таких условиях медики в первую очередь нуждаются в нашей защите. Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы высокоточными тестами и средствами защиты. И я горд, что благодаря нашей помощи удалось сохранить здоровье тысяч людей. Спасибо медикам за каждую спасенную жизнь", - говорит пятый президент Петр Порошенко.

В целом за счет Фонда в Украину доставлено уже более 50 тысяч тестов Roche.

"Эти тесты новые, на новом суперсовременном оборудовании, которое ранее не использовалось в Украине. Точность чрезвычайно высока, практически 99%", - отмечает заведующий донорским отделом Львовского центра общественного здоровья Игорь Горбаль.

В свою очередь, директор Тернопольской университетской больницы Василий Блихар сообщает, что эти методики лабораторного оснащения позволяют мониторить ситуацию в коллективе. "Это уже вторая партия тестов, которую мы получаем", - подчеркивает он.

Главный врач Ровенской центральной городской больницы Евгений Кучерук добавляет, своевременное тестирование является первоочередным условием борьбы с эпидемией.

"Хочу поблагодарить Фонд Порошенко за то, что они с пониманием относятся к нашим проблемам и очень вовремя передают нам тесты. Потому что мы хотим тестировать и медицинских работников, знать – кто болел, не болел, это очень вовремя. Как говорится, дорога ложка к обеду", - говорит Кучерук.

По словам директора КНП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрия Егорова, тесты Roche - это мировой стандарт, качество мирового уровня. Оборудование может делать более тысячи тестов за сутки.

"Большое спасибо Фонду Петра Порошенко за то, что нам были предоставлены достаточно дорогие реактивы. И мы можем теперь проводить качественную диагностику коронавируса у наших пациентов", - говорит он.

Напомним, Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко уже получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.