Фонд Порошенко передал оборудование и средства защиты в детский реабилитационный центр

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

По словам Марины Порошенко, фонд долгое время работает с Броварским реабилитационным центром

Жена пятого президента Украины Марина Порошенко передала оборудование и средства защиты, которые были приобретены на средства "Благотворительного фонда Порошенко", в детский реабилитационный центр и в медицинские учреждения Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает РБК-Украина.

В частности, Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью Броварского городского совета получил от Фонда Порошенко 3 монитора для проведения онлайн-уроков, общения с персоналом и онлайн включения учащихся. Марина Порошенко отметила, что в условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение стало насущной необходимостью.

"Это действительно требования времени, мы все оказались в ситуации, когда детей надо обучать дистанционно и иметь средства, чтобы общаться с сотрудниками и работать онлайн. И мониторы помогут разрешать эти вопросы", - сказала она.

По ее словам, фонд уже долгое время работает с Броварским реабилитационным центром.

"Мы помогали и в материально-техническом обеспечении - сделали так, чтобы заработал лифт, помогали, чтобы увеличилась площадь. Потому что в этом здании, когда мы начали сотрудничать, было несколько разных организаций. Сейчас это уже действительно заведение, которое может полноценно работать, предоставлять реабилитационные и развивающие услуги детям с инвалидностью в полном объеме", - добавила она.

В свою очередь, директор центра Валерий Иваненко также отметил, что семья Порошенко системно поддерживает заведение, начиная с 2016 года.

"Все, что сейчас имеет Броварской реабилитационный центр - это благодаря нашим спонсорам, в частности Фонду Петра и Марины Порошенко. Автобус, оборудования лифта, компьютерное оборудование - все это благодаря их усилиям. С 2016 года помощь от Фонда является постоянной. А компьютерное оборудование, предоставленное реабилитационному центру, являются настоящим требованием современности. Мы уже имеем 4 рабочих места для врачей-реабилитологов в режиме онлайн, в ближайшем времени будут обустроены такие рабочие места еще для 7-х врачей", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, общие затраты компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты только в 2019 году составили около двухсот миллионов гривен. В 2020 году уже более ста миллионов гривен было потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.

В частности, Фонд Порошенко вместе с компанией Roshen и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходниками свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

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Автор: Александра Диденко