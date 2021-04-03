UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Фонд Порошенко передал кислородные концентраторы в больницы Одесской области

Автор: РБК-Украина

Благотворительный фонд Петра Порошенко передал кислородные концентраторы больницам Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

В частности, концентраторы передали Вилковской городской больницы, где помогают пациентам с постковидным синдромом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус. Очень часто у них наблюдается выраженная кислородная недостаточность.

"Мы надеемся на благотворительные организации, потому что финансовой помощи как таковой у нас не ощущается. Этот концентратор очень нужен для лечения людей с постковидным синдромом, для лечения кардиологических больных и пациентов с хроническими заболеваниями легких. Концентратор эффективно повышает показатели кислородного насыщения крови и спасет не одну жизнь", - отметила врач приемного диагностического отделения Людмила Каламурза.

Кроме того, кислородные концентраторы получили Татарбунарский медицинский центр и Саратская центральная районная больница.

Как отмечают в пресс-службе, помощь от фонда получают медицинские учреждения по всей стране. Врачи или общественные деятели оставляют на сайте фонда запрос. Благотворители его рассматривают, собирают деньги и привозят аппарат.

"Первые заявки были от четырех больниц. Это три сегодняшние и одна на севере Одесской области. Далее по мере поступления заявок мы будем стараться помогать, будем пытаться собирать деньги. Это деньги, которые дают простые люди и также это личные средства Петра Порошенко, которые он выделяет на благотворительную помощь", - сообщил председатель фракции "Европейской солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович.

Напомним, Благотворительный фонд Петра Порошенко совместно с волонтерами с первых дней пандемии передали в больницы 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche.

Кроме того, было профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Всего помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас в приоритете фонда - закупка кислородных концентраторов для больниц по всей стране. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. В целом с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Порошенко Петрбольницаблаготворительность
Читайте также
У Порошенко передали 18 кислородных концентраторов в больницы Киева
Нет больных. В Израиле начали закрывать COVID-отделения больниц
Прогноз погоды