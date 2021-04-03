Фонд Порошенка передав кисневі концентратори у лікарні Одеської області

Зокрема, концентратори передали Вилківській міській лікарні, де допомагають пацієнтам з постковідним синдромом. Це люди з важкими хронічними захворюваннями, які перенесли коронавірус. Дуже часто у них спостерігається виражена киснева недостатність.

"Ми сподіваємося на благодійні організації, тому що фінансової допомоги як такої у нас не відчувається. Цей концентратор дуже потрібен для лікування людей з постковідним синдромом, для лікування кардіологічних хворих і пацієнтів з хронічними захворюваннями легенів. Концентратор ефективно підвищує показники кисневого насичення крові і врятує не одне життя", - зазначила лікарка приймального діагностичного відділення Людмила Каламурза.

Крім того, кисневі концентратори отримали Татарбунарський медичний центр та Саратська центральна районна лікарня.

Як зазначають у прес-службі, допомогу від фонду отримують медичні установи по всій країні. Лікарі чи громадські діячі залишають на сайті фонду запит. Благодійники його розглядають, збирають гроші і привозять апарат.

"Перші заявки були від чотирьох лікарень. Це три сьогоднішні і одна на півночі Одеської області. Далі в міру надходження заявок ми будемо намагатися допомагати, будемо намагатися збирати гроші. Це гроші, які дають прості люди і також це особисті кошти Петра Порошенка, які він виділяє на благодійну допомогу", - повідомив голова фракції "Європейської солідарності" в Одеській облраді Михайло Шмушкович.