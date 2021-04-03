Фонд Порошенко передал кислородные концентраторы в больницы Одесской области

В частности, концентраторы передали Вилковской городской больницы, где помогают пациентам с постковидным синдромом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус. Очень часто у них наблюдается выраженная кислородная недостаточность.

"Мы надеемся на благотворительные организации, потому что финансовой помощи как таковой у нас не ощущается. Этот концентратор очень нужен для лечения людей с постковидным синдромом, для лечения кардиологических больных и пациентов с хроническими заболеваниями легких. Концентратор эффективно повышает показатели кислородного насыщения крови и спасет не одну жизнь", - отметила врач приемного диагностического отделения Людмила Каламурза.

Кроме того, кислородные концентраторы получили Татарбунарский медицинский центр и Саратская центральная районная больница.

Как отмечают в пресс-службе, помощь от фонда получают медицинские учреждения по всей стране. Врачи или общественные деятели оставляют на сайте фонда запрос. Благотворители его рассматривают, собирают деньги и привозят аппарат.

"Первые заявки были от четырех больниц. Это три сегодняшние и одна на севере Одесской области. Далее по мере поступления заявок мы будем стараться помогать, будем пытаться собирать деньги. Это деньги, которые дают простые люди и также это личные средства Петра Порошенко, которые он выделяет на благотворительную помощь", - сообщил председатель фракции "Европейской солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович.