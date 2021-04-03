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Фонд Порошенко передал кислородные концентраторы в больницы Одесской области

Новина українською → Киев, Суббота 03 апреля 2021 17:02
Фонд Порошенко передал кислородные концентраторы в больницы Одесской области Фото: кислородные концентраторы (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Благотворительный фонд Петра Порошенко передал кислородные концентраторы больницам Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

В частности, концентраторы передали Вилковской городской больницы, где помогают пациентам с постковидным синдромом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус. Очень часто у них наблюдается выраженная кислородная недостаточность.

"Мы надеемся на благотворительные организации, потому что финансовой помощи как таковой у нас не ощущается. Этот концентратор очень нужен для лечения людей с постковидным синдромом, для лечения кардиологических больных и пациентов с хроническими заболеваниями легких. Концентратор эффективно повышает показатели кислородного насыщения крови и спасет не одну жизнь", - отметила врач приемного диагностического отделения Людмила Каламурза.

Фонд Порошенко передал кислородные концентраторы в больницы Одесской области

Кроме того, кислородные концентраторы получили Татарбунарский медицинский центр и Саратская центральная районная больница.

Как отмечают в пресс-службе, помощь от фонда получают медицинские учреждения по всей стране. Врачи или общественные деятели оставляют на сайте фонда запрос. Благотворители его рассматривают, собирают деньги и привозят аппарат.

"Первые заявки были от четырех больниц. Это три сегодняшние и одна на севере Одесской области. Далее по мере поступления заявок мы будем стараться помогать, будем пытаться собирать деньги. Это деньги, которые дают простые люди и также это личные средства Петра Порошенко, которые он выделяет на благотворительную помощь", - сообщил председатель фракции "Европейской солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович.

Напомним, Благотворительный фонд Петра Порошенко совместно с волонтерами с первых дней пандемии передали в больницы 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche.

Кроме того, было профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Всего помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас в приоритете фонда - закупка кислородных концентраторов для больниц по всей стране. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. В целом с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.

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