Фонд Порошенка передав кисневі концентратори у лікарні Одеської області
Благодійний фонд Петра Порошенка передав кисневі концентратори у лікарні Одеської області.
Зокрема, концентратори передали Вилківській міській лікарні, де допомагають пацієнтам з постковідним синдромом. Це люди з важкими хронічними захворюваннями, які перенесли коронавірус. Дуже часто у них спостерігається виражена киснева недостатність.
"Ми сподіваємося на благодійні організації, тому що фінансової допомоги як такої у нас не відчувається. Цей концентратор дуже потрібен для лікування людей з постковідним синдромом, для лікування кардіологічних хворих і пацієнтів з хронічними захворюваннями легенів. Концентратор ефективно підвищує показники кисневого насичення крові і врятує не одне життя", - зазначила лікарка приймального діагностичного відділення Людмила Каламурза.
Крім того, кисневі концентратори отримали Татарбунарський медичний центр та Саратська центральна районна лікарня.
Як зазначають у прес-службі, допомогу від фонду отримують медичні установи по всій країні. Лікарі чи громадські діячі залишають на сайті фонду запит. Благодійники його розглядають, збирають гроші і привозять апарат.
"Перші заявки були від чотирьох лікарень. Це три сьогоднішні і одна на півночі Одеської області. Далі в міру надходження заявок ми будемо намагатися допомагати, будемо намагатися збирати гроші. Це гроші, які дають прості люди і також це особисті кошти Петра Порошенка, які він виділяє на благодійну допомогу", - повідомив голова фракції "Європейської солідарності" в Одеській облраді Михайло Шмушкович.
Нагадаємо, Благодійний фонд Петра Порошенка спільно з волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних очок, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche.
Крім того, було профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили й відправили в регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей з уразливих категорій. Загалом допомогу отримали близько 200 медичних установ.
Зараз у пріоритеті фонду - закупівля кисневих концентраторів для лікарень по всій країні. Понад сто апаратів вже доставлені у медзаклади. В цілому від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.