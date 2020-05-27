Фонд Порошенко передал в Александровскую больницу Киева 5 аппаратов ИВЛ

"Благотворительный фонд Порошенко" передал Александровской клинической больницы Киева 5 отремонтированных аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 20 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов. Все было профинансировано за счет средств фонда и компании Roshen.

Об этом сообщила жена пятого президента Марина Порошенко, передает РБК-Украина.

По ее словам, Александровская больница является ведущей в борьбе с коронавирусом в Киеве.

"Мы все хорошо знаем, что для того, чтобы преодолеть любую болезнь, врачам нужны современные медицинские средства лечения - это и современное оборудование, и лекарства. И не менее важно, когда врач сталкивается с вирусной инфекцией - это средства защиты самого врача", - заявила Марина Порошенко.

Она также отметила, что сейчас статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является неутешительной, поскольку каждый пятый больной - это врач.

"Благотворительный Фонд Порошенко, "Европейская Солидарность" передали сегодня в Александровской больнице 20 пульсоксиметров для того, чтобы измерять насыщение крови кислородом. Также было отремонтировано 5 аппаратов ИВЛ. И для того, чтобы врачи могли чувствовать себя в безопасности, когда они оказывают медицинскую помощь. Мы передаем 150 защитных медицинских костюмов высшей степени защиты", - добавила жена Порошенко.

Марина Порошенко также отметила, что для нее помощь именно Александровской больницы является особенно важной - много лет она работала именно в этой больнице и хорошо знает, насколько важной является ежедневная работа медиков.

В свою очередь, главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко выразила благодарность фонду и Марине Порошенко за благотворительную помощь.

"Это для нас сверхважно. Александровская больница является одной из базовых больниц в борьбе с коронавирусной болезнью, мы принимаем тяжелых больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. И для нас такая помощь очень важна", - подчеркнула она.

По ее словам, ежедневно, учитывая большое количество больных, которые находятся в больнице, в день уходит до 100 и более костюмов.

Напомним, в целом Фонд Порошенко профинансировал ремонт и обеспечение расходниками 48 аппаратов ИВЛ, а также совместно с компанией Roshen купил 130 тысяч защитных костюмов, 10 рентген-аппаратов, 10 тысяч защитных очков, комплекты реанимационного оборудования для больниц по всей стране.