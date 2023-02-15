Фонд Порошенка разом з волонтерами спрямував на допомогу ЗСУ понад 2,1 млрд гривень

Фонд Порошенка спільно з волонтерами з повномасштабного вторгнення спрямував на допомогу ЗСУ вже 2,1 млрд гривень (63,67 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду в Facebook .

Так, станом на 1 лютого 2023 року Фонд Порошенка та компанія ROSHEN, починаючи з 24 лютого 2022 року, спрямували на підтримку ЗСУ 1,8 млрд гривень (55 млн доларів), ще 312 млн (8,67 млн доларів) зібрали волонтери ГО "Справа громад".

Зокрема, зазначається, що на фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ, 11 італійських бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин "Spartan", два танкових тягачі Oshkosh.

Також ЗСУ передані понад 350 безпілотників Autel і реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon. Для потреб парамедиків батальйону "Госпітальєри" куплений безпілотний робот THeMIS для евакуації поранених з поля бою.

Загальна сума, спрямована фондом спільно з волонтерами на допомогу ЗСУ, сягнула 2 мільярди 102 мільйонів гривень, або 63,67 млн доларів США.

Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка та волонтерів регулярно надходять до Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Херсона, Миколаєва, Вознесенська, Дніпра, Харкова, а раніше до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.