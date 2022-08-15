Фонд ООН приостановил прием заявок на помощь украинцам: кого это коснется

"Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, которые соответствуют критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь", - говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, информация о дальнейшей регистрации будет доступна позже. Заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут обработаны.

По состоянию на 10 августа ЮНИСЕФ оказал помощь более 112 000 семьям, воспитывающим 331 000 детей, в том числе 33 000 детей с инвалидностью.

В целом ЮНИСЕФ поможет до 265 000 семьям в рамках программы денежной помощи.

Заявки проходят 2 этапа проверки:

Технический отбор, то есть проверка имеются ли все обязательные данные без ошибок. Если семья проходит технический отбор, то получит SMS с подтверждением.

Далее отобранные заявки проверяют на соответствие критериям программы. Если семья соответствует критериям программы, будет начислено пособие на указанный в заявке счет.

Программы денежной помощи от ЮНИСЕФ "Спільно" - это дополнительная поддержка многодетных украинских семей во время войны.

Программа денежной помощи "Спільно" - от ЮНИСЕФ стала возможной благодаря финансированию Европейского союза, правительства Италии, Шведского агентства международного развития SIDA и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации CERF.