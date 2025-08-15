Фонд "Надія" передав чергову партію допомоги в рамках 300-ї місії на передову, - Дубіль

Так, від початку повномасштабного вторгнення команда фонду здійснила 300 виїздів на передову, подолавши понад 300 тисяч кілометрів, доставляючи допомогу на Донецький, Сумський, Харківський і Херсонський напрямки.

За цей час на фронт передали понад 520 потужних зарядних станцій, 300 РЕБ "Апостол" з імерсійною системою охолодження, більше 400 Starlink-терміналів, сотні безпілотників різних типів, генераторів та 200 апаратів Easy Pulse для серцево-легеневої реанімації.

"300 поїздок - це не просто статистика. За кожною з них - врятовані життя, збережені позиції та можливість нашим воїнам залишатися на зв’язку й мати перевагу на полі бою. Ми системно забезпечуємо обладнанням ЗСУ, Національну гвардію, прикордонників, Нацпол та підрозділи ГУР. І продовжимо працювати доти, доки в цьому буде потреба", - підкреслив Валерій Дубіль.

Під час 300-ї місії на фронт допомогу отримали підрозділи Сил оборони на сході України - у Донецькій і Харківській областях, та підрозділ ППО на Київщині.

У Краматорську бійці Львівського нацполу отримали зарядні станції та генератор для живлення дронів і засобів зв’язку. 25-та Січеславська повітряно-десантна бригада - РЕБ "Апостол", що приглушує ворожі безпілотники й захищає позиції. Техніку також доставили кільком бригадам поблизу Слов’янська.

На Київщині засоби живлення передали підрозділу ППО, який боронить небо столиці. На Харківщині прикордонники отримали евакуаційний автомобіль, а стабілізаційний пункт - швейцарський апарат Easy Pulse для серцево-легеневої реанімації.

"Ми всі сподіваємося на мир і завершення війни. Але поки бойові дії тривають, ми продовжуємо допомагати нашим захисникам і виконувати нашу головну місію - рятувати життя", - резюмувала Віта Присяжнюк.