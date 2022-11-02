Фонд Мкртчана передав гуманітарну допомогу для жителів Донецької області

Зазначається, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні цілі райони та міста змушені жити без електрики та опалення.

На численні запити від жителів Донецької області фонд закупив 1800 буржуйок, які отримають деокуповані громади Донеччини та громади, що знаходяться на лінії фронту. Перші 50 генераторів та 878 буржуйок вже передали людям.

"Жителям, які не матимуть опалення, ми передаємо гуманітарну допомогу у вигляді тисяч пічок-буржуйок. Це приладдя допоможе місцевим пережити прийдешню зиму, яку прогнозують надзвичайно складною. Віримо, що спільними зусиллями ми зігріємо людей, які опинилися в складних умовах через бойові дії", - впевнений засновник та меценат фонду Едуард Мкртчан.

За його словами, жителі Донецької області живуть у цих реаліях вже дев'ятий рік поспіль та стійко витримують усі випробування, які змушені терпіти через агресію окупантів.

"Поки Збройні сили України відстоюють нашу землю та щодня наближають перемогу над ворогом, ми опікуємося українцями, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Мета у всіх спільна - вільна, сильна, незалежна Україна", - наголосив Мкртчан.