Фонд Мкртчана передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области

Отмечается, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине целые районы и города вынуждены жить без электричества и отопления.

По многочисленным запросам от жителей Донецкой области фонд закупил 1800 буржуек, которые получат деоккупированные общины Донбасса и общины, которые находятся на линии фронта. Первые 50 генераторов и 878 буржуек уже передали людям.

"Жителям, у которых нет отопления, мы передаем гуманитарную помощь в виде тысяч печок-буржуек. Эти принадлежности помогут местным пережить грядущую зиму, которую прогнозируют чрезвычайно сложной. Верим, что совместными усилиями мы согреем людей, которые оказались в сложных условиях из-за боевых действий", - уверен основатель и меценат фонда Эдуард Мкртчан.

По его словам, жители Донецкой области живут в этих реалиях уже девятый год подряд и стойко выдерживают все испытания, вынужденные терпеть из-за агрессии оккупантов.

"Пока Вооруженные силы Украины отстаивают нашу землю и ежедневно приближают победу над врагом, мы заботимся об украинцах, которые пострадали в результате российского вторжения. Цель у всех общая - свободная, сильная, независимая Украина", - подчеркнул Мкртчан.