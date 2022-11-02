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Фонд Мкртчана передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области

Фото: Фонд Мкртчана передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области (facebook.com/bf.mkrtchan)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал 50 генераторов и 878 буржуек жителям Донецкой области в рамках проекта "Согрей Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Отмечается, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине целые районы и города вынуждены жить без электричества и отопления.

По многочисленным запросам от жителей Донецкой области фонд закупил 1800 буржуек, которые получат деоккупированные общины Донбасса и общины, которые находятся на линии фронта. Первые 50 генераторов и 878 буржуек уже передали людям.

"Жителям, у которых нет отопления, мы передаем гуманитарную помощь в виде тысяч печок-буржуек. Эти принадлежности помогут местным пережить грядущую зиму, которую прогнозируют чрезвычайно сложной. Верим, что совместными усилиями мы согреем людей, которые оказались в сложных условиях из-за боевых действий", - уверен основатель и меценат фонда Эдуард Мкртчан.

По его словам, жители Донецкой области живут в этих реалиях уже девятый год подряд и стойко выдерживают все испытания, вынужденные терпеть из-за агрессии оккупантов.

"Пока Вооруженные силы Украины отстаивают нашу землю и ежедневно приближают победу над врагом, мы заботимся об украинцах, которые пострадали в результате российского вторжения. Цель у всех общая - свободная, сильная, независимая Украина", - подчеркнул Мкртчан.

Напомним, фонд Эдуарда Мкртчана ведет общественную деятельность с августа 2021 года. Основными приоритетами в работе фонда есть позитивные изменения в образовании и медицине, разнообразные инфраструктурные проекты и социальные инициативы.

С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. Жители Донецкой области могут обратиться в фонд за психологической, юридической, гуманитарной помощью на безвозмездной основе.

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