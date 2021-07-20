ФГИ презентовал новый сайт по аренде объектов государственного имущества

В презентации также приняли участие Андрей Мотовиловец, народный депутат Украины, Леонид Антоненко, заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины, Владислава Грудова, начальник отдела управления проектами и программами ГП "Прозорро.Продажи" и Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций

По словам Сенниченко, сайт orenda.gov.ua позволяет быстро и удобно получить информацию обо всех вакантных для аренды объектах государственной недвижимости и просмотреть все данные для принятия взвешенного решения об участии в онлайн-аукционе по его аренде.

"Внедрение инструментов прозрачности в сфере аренды открыло новые возможности инвестировать в собственное дело для каждого гражданина Украины. Благодаря сайту orenda.gov.ua мы внедряем принцип "все знают все" и в сферу аренды госимущества - в онлайн загружено информацию о более 4000 активов аренды", - заявил Дмитрий Сенниченко.

Председатель Фонда госимущества также отметил о том, что статистические показатели свидетельствуют о позитивных тенденциях в сфере аренды государственных активов после внедрения принципов открытости и равных для всех правил.

Если раньше аренда проходила по результатам конкурса, когда чиновники голосованием руками определяли, кто получит объект в аренду, то теперь все происходит на онлайн-аукционах. Старая непрозрачная система приводила к тому, что лишь в 3,6% случаях на объект претендовали более одного участника.

"Показатель поступлений в государственный бюджет от аренды государственного имущества с начала года за неполные 7 месяцев уже достиг 1,02 млрд грн при годовом плане в 1,65 млрд грн, таким образом уже выполнено 61,8%", - отметил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко также подчеркнул, что сайт orenda.gov.ua в ближайшее время станет публичной частью комплексной Системы автоматизации процессов аренды государственного имущества в Украине. Ее разработка проходит при поддержке международного проекта USAID/UKaid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Основная цель - устранить злоупотребления в сфере аренды госимущества путем максимальной автоматизации процессов по созданию, подписанию, обнародованию документов и решений, связанных с передачей в аренду государственного имущества.

По словам заместителя председателя Фонда госимущества Леонида Антоненко, новый сайт является реальным результатом работы команды Фонда госимущества по внедрению качественно новых принципов раскрытия информации о вакантном для аренды имуществе.

"На интерактивной карте Украины, размещенной на сайте, обозначены все вакантные и большинство уже арендованных объектов. Каждый из них в свою очередь имеет свою страницу, которая содержит исчерпывающую информацию об активах. Благодаря этому пользователь сайта может узнать все об интересном объекте по фотографиям и поэтажному плану, которые в обязательном порядке публикуются на сайте", - отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Леонид Антоненко.

Антоненко также рассказал о возможности удобных поисковых фильтров, с помощью которых пользователь сайта имеет возможность найти для себя именно тот объект недвижимости, который максимально отвечает его потребностям по ряду критериев поиска: регион местоположения, тип недвижимости, метраж, этаж расположения, ценовой диапазон стартовой арендной платы, наличие тех или иных коммуникаций и прочее.

Начальник отдела управления проектами и программами ГП "Прозорро.Продажи" Владислава Грудова в своем слове рассказала о преимуществах проведения арендных аукционов через электронную торговую систему.