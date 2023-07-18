Фонд гарантування вкладів може втратити контроль над "Укрінбанком": у чому причина

Як зазначає видання, у 2019 році Велика палата Верховного суду вже ухвалювала рішення у спорі між "Укрінком" та колишнім клієнтом "Укрінбанку" - ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат".

Фінансова компанія, називаючи себе правонаступником банку, намагалась в судовому порядку стягнути з Первомайського МКК права вимоги за кредитами, які комбінат брав в "Укрінбанку".

10 грудня 2019 року Верховний суд відмовив "Укрінкому" у задоволенні його вимог та визнав правонаступництво фінансової компанії незаконним.

Тоді суд дійшов висновків, що "...правочину між ПАТ "Український інноваційний банк"та ПАТ "Українська інноваційна компанія" щодо передачі прав та обов`язків банку не відбулось, як і не відбулось правонаступництва. Організаційні зміни банку не відповідають вимогам банківського законодавства, оскільки ПАТ "Український інноваційний банк" не було припинено чи змінено у встановленому законом порядку на ПАТ "Українська інноваційна компанія", а відтак ПАТ "Українська інноваційна компанія" не набуло прав банку (п. 226, п. 229 постанови)".

Також Верховний суд зазначив, що банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку.

Сьогодні фінкомпанія просить суд "уточнити висновки Великої палати Верховного суду" по рішенню у справі N925/698/16” від 2019 року, переглянувши його.

"Якщо Фонд гарантування вкладів й надалі продовжить таку мляву політику по відношенню "Укрінкому" та його судових позовів, є цілком реальний ризик того, що держава в особі ФГВФО втратить контроль над активами "Укрінбанку". І фактично подарує колишнім акціонерам банку, а нині власникам фінкомпанії, 1,8 млрд грн, які Фонд вже витратив на виплати вкладникам. В той час як колишні акціонери банку фактично у рейдерський спосіб ведуть полювання на активи "Укрінбанку", НБУ, як регулятор чи то не відстежує, чи удає, що ці процеси його не стосуються" - йдеться у статті.

Засідання Великої палати Верховного суду у справі N909/578/17 відбудеться 19 липня, головуватиме на засідання суддя Касаційного господарського суду Верховного суду Ігор Ткач.