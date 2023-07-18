Фонд гарантирования вкладов может потерять контроль над "Укринбанком": в чем причина

Как отмечает издание, в 2019 году Большая палата Верховного суда уже принимала решение по спору между "Укринком" и бывшим клиентом "Укринбанка" - ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат".

Финансовая компания, называя себя правопреемником банка, пыталась в судебном порядке взыскать с Первомайского МКК права требования по кредитам, которые комбинат принимал в "Укринбанке".

10 декабря 2019 года Верховный суд отказал "Укринкому" в удовлетворении его требований и признал правопреемство финансовой компании незаконным.

Тогда суд пришел к выводам, что "...правочию между ПАО "Украинский инновационный банк" и ПАО "Украинская инновационная компания" относительно передачи прав и обязанностей банка не произошло, как и не произошло правопреемства. Организационные изменения банка не отвечают требованиям банковского законодательства, поскольку ПАО "Украинский инновационный банк" не было прекращено или изменено в установленном законом порядке на ПАО "Украинская инновационная компания", а затем ПАО "Украинская инновационная компания" не получило прав банка (п. 226, п. 229 постановления)".

Также Верховный суд отметил, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка.

Сегодня финкомпания просит суд "уточнить выводы Большой палаты Верховного суда" по решению по делу N925/698/16 от 2019 года, пересмотрев его.

"Если Фонд гарантирования вкладов и дальше продолжит такую вялую политику в отношении "Укринкома" и его судебных исков, есть вполне реальный риск того, что государство в лице ФГВФЛ потеряет контроль над активами "Укринбанка". И фактически подарит бывшим акционерам банка, а ныне владельцам финкомпании, 1,8 млрд грн, которые Фонд уже потратил на выплаты вкладчикам. В то время как бывшие акционеры банка фактически рейдерским способом ведут охоту на активы "Укринбанка", НБУ, как регулятор то ли не отслеживает, то ли делает вид, что эти процессы его не касаются" - говорится в статье.

Заседание Большой палаты Верховного суда по делу N909/578/17 состоится 19 июля, председательствует на заседании судья Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Игорь Ткач.