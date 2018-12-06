Фонд гарантирования вкладов предупредил о мошенничестве компании-посредника "Укринбанка"

Фото: Укринбанк (facebook com UKRINCOM)

Компания "Укринком" взыскивает задолженность с клиентов обанкротившегося "Укринбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обращает внимание клиентов ПАО "Укринбанк" и участников финансового рынка на тот факт, что ПАО "Укринком" не было и не является правопреемником ПАО "Укринбанк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу фонда.

Как отметили в пресс-службе, Верховный суд подтвердил отстутствие правопреемства от банка к компании.

Однако "представители компании "Укринком", позиционируя себя полноценными правопреемниками банка, ведут активную работу по взысканию задолженности по ряду заемщиков банка", отметили в ФГВФЛ. В частности, за последнее время было зафиксировано около 100 фактов отчуждения недвижимого имущества и снятия ограничения с объектов, которые выступали обеспечением под выданные банком кредиты.

"Осуществленные заемщиками банка платежи в пользу компании рискуют быть зачисленными в счет погашения кредитной задолженности, а заключенные с компанией и ее "сателлитами" соглашения о покупке/продажи активов банка - признаны в судебном порядке недействительными", - отметили в ФГВФЛ.

В Фонде гарантирования вкладов напоминают, что фонд выплатил гарантированную сумму вкладчикам этого банка в размере 1,8 млрд грн.

"При этом самопровозглашенный "правопреемник", фактически имея полный контроль над активами, от обязательств как перед вкладчиками, так и кредиторами банка отказывается", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Напомним, что Национальный банк Украины в марте 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Укринбанк". Регулятор отнес "Укринбанк" к категории неплатежеспособных 1 октября 2015 года из-за снижения ликвидности.