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Фонд гарантування вкладів попередив про шахрайство компанії-посередника "Укрінбанку"

Новини » Фінанси    06.12.2018 - 17:13
Фонд гарантування вкладів попередив про шахрайство компанії-посередника "Укрінбанку"
Фото: Укрінбанк (facebook com UKRINCOM)

Компанія "Укрінком" стягує заборгованість з клієнтів збанкрутілого "Укрінбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звертає увагу клієнтів ПАТ "Укрінбанк" та учасників фінансового ринку на той факт, що ПАТ "Укрінком" не було і не є правонаступником ПАТ "Укрінбанк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначили в прес-службі, Верховний суд підтвердив відсутність правонаступництва від банку до компанії.

Проте "представники компанії "Укрінком", позиціонуючи себе повноцінними правонаступниками банку, ведуть активну роботу зі стягнення заборгованості з ряду позичальників банку", зазначили у ФГВФО. Зокрема, за останній час було зафіксовано близько 100 фактів відчуження нерухомого майна та зняття обмеження із об’єктів, які виступали забезпеченням під видані банком кредити.

"Здійснені позичальниками банку платежі на користь компанії ризикують бути не зарахованими в рахунок погашення кредитної заборгованості, а укладені із компанією та її "сателітами" угоди щодо купівлі/продажу активів банку - визнані у судовому порядку недійсними", - зазначили у ФГВФО.

У Фонді гарантування вкладів нагадують, що фонд виплатив гарантовану суму вкладникам цього банку в розмірі 1,8 млрд грн.

"При цьому самопроголошений "правонаступник", фактично маючи повний контроль над активами, від зобов’язань як перед вкладниками, так і кредиторами банку відмовляється", - йдеться в повідомленні ФГВФО.

Нагадаємо, що Національний банк України у березні 2016 року схвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Укрінбанк". Регулятор відніс "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних 1 жовтня 2015 року через зниження ліквідності.

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