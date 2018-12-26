Фонд гарантирования обнародовал схему вывода денег из банка-банкрота

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Средства выводились путем кредитов фиктивным предприятиям и путем страхования

Из неплатежеспособного ПАО "КБ "Инвестбанк" было выведено около 200 млн грн в путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как отметили в фонде, кроме того, банком заключались многочисленные страховые договоры с "фиктивной" страховой компанией и проводились закупки консультационных услуг, единственным подтверждением которых стали акты приема-передачи с указанием сумм, но без даты.

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"На сегодня за счет средств, полученных Фондом гарантирования вкладов в результате ликвидации и продажи имущества, из заявленных кредиторами требований на общую сумму 206,58 млн грн погашено лишь 5,79 млн грн", - отметили в ФГВФЛ.

Напомним, НБУ признал ПАО "КБ "Инвестбанк" неплатежеспособным 15 декабря 2016 года из-за того, что его акционеры не приняли достаточных мер для приведения размера уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства в 120 млн грн. Временную администрацию в ПАО "КБ "Инвестбанк" Фонд гарантирования вкладов осуществлял в течение месяца, а с 13 января 2017 года продолжается его ликвидация.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО "Инвестбанк" составляет 206,58 млн грн. Вкладчикам банка по состоянию на 1 декабря 2018 года выплачено 90,2 млн грн, что составляет 96,7% от суммы обязательств перед ними.

Как сообщало РБК-Украина, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывается 78 банков-участников. в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках: "Финансовая инициатива" и "ВТБ Банк".