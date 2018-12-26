Фонд гарантування оприлюднив схему виводу коштів з банку-банкрута

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Кошти виводилися шляхом кредитів фіктивним підприємствам і шляхом страхування

З неплатоспроможного ПАТ "КБ "Інвестбанк" було виведено близько 200 млн грн у шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ "КБ "Інвестбанк", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності. Крім того, банком укладалися численні страхові договори з "фіктивною" страховою компанією та проводилися закупівлі консультаційних послуг, єдиним підтвердженням надання яких стали акти прийому-передачі із зазначенням сум, але без дати.

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"На сьогодні за рахунок коштів, одержаних Фондом гарантування вкладів у результаті ліквідації та продажу майна, із заявлених кредиторами вимог на загальну суму 206,58 млн грн погашено лише 5,79 млн грн", - зазначили у ФГВФО.

Нагадаємо, НБУ визнав ПАТ "КБ "Інвестбанк" неплатоспроможним 15 грудня 2016 року через те, що його акціонери не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу банку у відповідність до вимог законодавства в 120 млн грн. Тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "Інвестбанк" Фонд гарантування вкладів здійснював протягом місяця, а з 13 січня 2017 року триває його ліквідація.

Загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Інвестбанк" становить 206,58 млн грн. Вкладникам банку станом на 1 грудня 2018 року виплачено 90,2 млн грн, що становить 96,7% від суми зобов’язань перед ними.

Як повідомляло РБК-Україна, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховується 78 банків-учасників. у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках: "Фінансова ініціатива" і "ВТБ Банк".