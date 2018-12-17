Фонд гарантирования обнародовал схему вывода миллиарда из банка

Фото: Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( fg.gov.ua)

Средства выдавались в виде кредитов, а затем обналичивались

Владельцы и служебные лица ПАО "КБ "Стандарт" в период 2013-2015 годов организовали противоправную схему незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как отметили в фонде, банк выдал 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности. В дальнейшем кредитные средства перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц для конвертации.

"Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода "отсроченного" предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца освобождалось от обременения банком. При этом залогодателями, как правило, выступало несколько подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования. Таким образом, на основании указанных кредитных договоров осуществлялось фактическое выведение (хищение) средств из банка и создавалась имитация обеспеченности перед НБУ", - говорится в сообщении.

Как следствие, при заявленной "на бумаге" балансовой стоимости всех активов банка в более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже 41 млн грн, сообщили в ФГВФЛ.

"По факту противоправных действий бывших собственников и должностных лиц ПАО КБ "Стандарт" относительно завладения средствами этого банка Главным следственным управлением ГФС Украины в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения, в частности, начальнику управления активных операций и и.о. председателя правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, объявлен розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск, в том числе путем средств Интерпол", - говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.

По данным фонда, на начало ноября 2018 года в рамках выплаты Фондом гарантированного возмещения вкладчики банка получили 492,1 млн. грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО КБ "Стандарт" составляет 552,3 млн грн. За период ликвидации банком осуществлено погашение кредиторских требований на общую сумму почти 13,0 млн грн. На сегодня продолжается удовлетворение требований кредиторов третьей очереди.

Напомним, в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывался 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банки находились в стадии ликвидации.