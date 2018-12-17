Фонд гарантування оприлюднив схему виведення мільярду з банку

Фото: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( fg.gov.ua)

Кошти видавалися у вигляді кредитів, а потім переводилися в готівку

Власники та службові особи ПАТ "КБ "Стандарт" у період 2013-2015 років організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як зазначили у фонді, банк видав 903,8 млн грн підконтрольним суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності. У подальшому кредитні кошти перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб для конвертації.

"Схема з видачі кредитів виглядала так: кошти за кредитними договорами надавались фактично без забезпечення з умовою свого роду "відтермінованого" надання забезпечення у строк до кінця місяця. В останні дні місяця "на папері" оформлювалося забезпечення, яке уже в перші дні наступного місяця - звільнялось банком від обтяження. При цьому заставодавцями, як правило, виступало декілька підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання. Таким чином на підставі зазначених кредитних договорів здійснювалось фактичне виведення (викрадання) коштів з банку, та створювалась імітація забезпеченості перед НБУ", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, при заявленій "на папері" балансовій вартості усіх активів банку у понад 892 млн грн, їхня оціночна вартість виявилась у 20 разів нижчою 41 млн грн, повідомили у ФГВФО.

"За фактом протиправних дій колишніх власників та службових осіб ПАТ КБ "Стандарт" щодо заволодіння коштами цього банку Головним слідчим управлінням ДФС України до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення та оголошено підозри зокрема начальнику управління активних операцій та в.о. голови правління. Крім того, оголошено підозру колишньому власнику банку, оголошено розшук та отримано дозвіл суду на його затримання. Проводиться розшук у тому числі шляхом засобів Інтерпол", - йдеться в прес-релізі ФГВФО.

За даними фонду, на початок листопада 2018 року у рамках виплати Фондом гарантованого відшкодування вкладники банку отримали 492,1 млн. грн. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ КБ "Стандарт" складає 552,3 млн грн. За період ліквідації банком здійснено погашення кредиторських вимог на загальну суму майже 13,0 млн грн. На сьогодні триває задоволення вимог третьої черги кредиторів.

Нагадаємо, протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутувало більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня в реєстрі учасників ФГВФО налічувався 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки перебували у стадії ліквідації.