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Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам обанкротившегося банка "Аркада"

Автор: Александр Белоус

Вкладчики получат не более чем по 200 тысяч гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 11 сентября выплаты средств вкладчикам банка "Аракада". Граждане смогут получить до 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает прес-служба ФГВФЛ.

"Возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, возмещение средств осуществляются через отделения банков-агентов ФГВФЛ.

Для получения средств в банке-агенте необходимо будет предъявить только свой паспорт и идентификационный налоговый номер.

Напомним, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация. Более 90% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме. Это более 5000 человек, их вклады составляют менее чем гарантированная государством сумма 200 тысяч гривен. Всего Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 285 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, основной причиной банкротства банка "Аркада" стал вывод владельцами банка большого здания в центре Киева и передача ее в залог родственным структурам.

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