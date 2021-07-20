Фонд энергоэффективности является примером системной поддержки ОСМД мэрией, - Филатов

Это продолжение действующей муниципальной программы софинансирования - когда мэрия дофинансирует 75% работ в домах совладельцев. Так ОСМД смогут проводить не только частные, но и капитальные ремонты.

Борис Филатов подчеркнул, что вопросы, связанные с энергоэффективностью, остаются приоритетом для городских властей.

"В течение двух каденций мы предоставляем большую поддержку ОСМД. Будем делать это в дальнейшем. Когда мы идем по пути энергоэффективности, люди смогут платить меньше. Поэтому подобные программы мы будем поддерживать. В имеющихся исторических условиях это - единственный путь, которым надо идти", - сказал он.

Одним из примеров этой стратегии мэр назвал подписание меморандума с Фондом энергоэффективности, которое состоялось 20 июля. Днепр стал одним из немногих украинских городов-миллионников, которые заключили такую договоренность.

Приобщиться к новой муниципальной программе пока могут только ОСМД. Мэрия предоставит участникам грант из городского бюджета в размере 30% от стоимости проекта. Также будет создан так называемый револьверный фонд. Он будет предоставлять возвратную финансовую помощь ОСМД для участия в "Энергодоме". Это еще 20% от стоимости проекта. Совладельцы будут возвращать средства в течение нескольких лет. Далее эти деньги будут выделять другим ОСМД.

"Подписание меморандума свидетельствует о том, что мы действительно начинаем активную фазу сотрудничества в поддержке ОСМД в реализации их энергоэффективных проектов. Нам очень приятно, что городской совет уже на финишной стадии разработки программы и предсказания бюджета для компенсации", - прокомментировала директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.

В профильном управлении мэрии Днепра уже есть ряд обращений на участие от ОСМД. Ремонты начнутся в следующем году. Сейчас идет подготовка к энергоаудиту зданий.

Дополнительную информацию можно получить в управлении по вопросам самоорганизации населения: (063) 340-94-77.