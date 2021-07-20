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Филатов назвал условие для успешного развития городов в Украине

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Днепр, Вторник 20 июля 2021 13:36
Филатов назвал условие для успешного развития городов в Украине Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Днепра Борис Филатов поздравил одно из крупных предприятий с открытием логистического центра и подчеркнул важность создания новых рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Эффективное сотрудничество местного самоуправления и бизнеса позволяет Днепру получать новые рабочие места.

Борис Филатов отметил, что для него как для мэра большого города важно, чтобы бизнес был социально ответственным. Так во время локдауна в прошлом году "Биосфера" активно поддерживала платформу помощи одиноким пожилым людям. Сейчас - присоединяется к экологическим инициативам города. 20 июля корпорация "Биосфера" открыла новый складской комплекс. Здесь хранят и обрабатывают продукцию компании. Отсюда она экспортируется, в частности, на международные рынки.

Филатов назвал условие для успешного развития городов в Украине

"Наш Днепр славный своими интеллектом и профессионализмом. Для города важно, чтобы создавались новые рабочие места. Когда это происходит, когда сохраняется так называемая преемственность при производстве - это прекрасно. Во всех сферах деятельности", - сказал городской голова.

Со своей стороны основатель и СЕО корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко заметил следующее.

"Несколько лет назад мы приобрели эту площадь у уже нерабочего производства и меньше чем за год смогли трансформировать все пространство под новый логистический центр. Он отражает нашу потребность в расширении. Мы увеличиваем наш потенциал почти вдвое и готовимся к еще большему развитию", - сказал он.

Филатов назвал условие для успешного развития городов в Украине

Также Борис Филатов и Андрей Здесенко осмотрели производственные мощности предприятия, одна из которых работает на изготовление детских подгузников. Современная линия способна ежеминутно выпускать 600 таких продуктов.

Как сообщалось, ранее Филатов рассказал, что Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов, а ремонты происходят во всех районах города.

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Борис Филатов
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