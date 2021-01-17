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Фонд для достройки "Северного потока-2": посол призывает власти Германии вмешаться

Автор: Юлия Струк

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал идею создания "экологического" Фонда для достройки "Северного потока-2". Он призвал власти ФРГ вмешаться в ситуацию.

Об этом он рассказал в интервью изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Такое решение недавно приняла премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг. Фонд создадут для достройки "Северного потока-2" в обход санкций США.

Мельник подчеркнул, что газопровод несет в себе огромную угрозу для перехода на возобновляемые источники энергии, а также для европейской солидарности.

"Этот невиданный доселе газовый спектакль в Мекленбурге - Передней Померании очень напоминает игры в наперстки и мошенничество... В Шверине (столице земли, - ред.) публично проповедуют воду, а тайно пьют вино - точнее водку", - сказал посол.

Мельник заявил, что такие шаги власти разрушили доверие и нанесли невероятной ущерб имиджу Германии.

Посол также призвал федеральное правительство немедленно вмешаться в эту ситуацию и "показать земельной власти желтую карточку.

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Напомним, ранее замглавы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр Ламбсдорфф раскритиковал создание в Германии фонда "Защита климата и окружающей среды МV" для содействия достройке газопровода "Северный поток-2".

Как писало РБК-Украина, ранее в Германии одобрили создание фонда, чтобы достроить "Северный поток-2".

Так, первую ветку "Северного потока-2" планируют достроить в июне.

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