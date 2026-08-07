Фонд держмайна почав шукати склади для бізнесу: Скільки є потенційних площ

За дорученням уряду, фонд розпочав аудит складських приміщень, які є на балансі державних підприємств, які входять в його сферу управління, повідомив Дмитро Наталуха.

Формально, площ складів, які потенційно може використати постраждалий бізнес – дуже багато, це кілька сотень тисяч квадратних метрів.

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"Проте в реальності, це все треба фізично перевірити, визначати стан і придатність цих площ, їх реальну фізичну доступність для передачі бізнесу. Бо на папері це – одне, а в реальності може бути зовсім інакше", - зазначив голова фонду.

Тому, наступного тижня у фонді заплановані виїзди в регіони для інспекції, вивчення ситуації, перевірки цих активів та наявної у них орендної площі.

Також Фонд держмайна працює над визначенням юридичної моделі – яким чином, ці площі передати у користування бізнесу.

"Ми розглядали можливість проведення аукціонів з продажу права оренди бізнесу, а також можливість передачі цих активів в оренду (умовно за 1 гривню на місяць) визначеній держкомпанії, яка зможе все це здавати в суборенду бізнесу. Але тут важливо не створити простір для корупції. Тож, опрацьовуємо законні варіанти", - прокоментував Дмитро Наталуха.

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