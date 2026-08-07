Фонд госимущества начал искать склады для бизнеса: Сколько есть потенциальных площадей

По поручению правительства, фонд начал аудит складских помещений, находящихся на балансе государственных предприятий, входящих в его сферу управления, сообщил Дмитрий Наталуха.

Формально площадей складов, которые потенциально может использовать пострадавший бизнес – очень много, это несколько сотен тысяч квадратных метров.

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"Однако в реальности, это все нужно физически проверить, определять состояние и пригодность этих площадей, их реальную физическую доступность для передачи бизнеса. Потому что на бумаге это одно, а в реальности может быть совсем иначе", - отметил глава фонда.

Поэтому на следующей неделе в фонде запланированы выезды в регионы для инспекции, изучения ситуации, проверки этих активов и имеющейся у них арендной площади.

Также Фонд госимущества работает над определением юридической модели – каким образом эти площади передать в пользование бизнесу.

"Мы рассматривали возможность проведения аукционов по продаже права аренды бизнеса, а также возможность передачи этих активов в аренду (условно за 1 гривну в месяц) определенной госкомпании, которая сможет все это сдавать в субаренду бизнеса. Но здесь важно не создать пространство для коррупции. Поэтому прорабатываем законные варианты", - прокомментировал Дмитрий Наталу.

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