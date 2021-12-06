Фонд будущих поколений и взносы до 18 лет: детали закона об экономическом паспорте

Сообщается, что Фонд будет накапливать государственные взносы в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат.

"Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда", - говорится в сообщении.

Государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника до достижения им 18 лет. После достижения совершеннолетия эти деньги могут использоваться на:

обучение в учебных заведениях Украины;

покупку собственного жилья на территории Украины;

перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;

лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Кроме того, президент Владимир Зеленский внес дополнительные законопроекты, которыми предлагает урегулировать вопросы государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение этих средств от налогообложения и так далее.