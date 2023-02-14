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Фонд братів Суркісів передав чергову партію допомоги для українських військових

Фото: Фонд братів Суркісів передав чергову партію допомоги для українських військових (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Фонд братів Суркісів передав чергову партію гуманітарної допомоги, цього разу для столичного клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Динамо".

Передача допомоги відбулася за допомоги фонду та БФ "БО Фундація друзів України" на чолі з її керівником Станіславом Луцковичем, а логістику забезпечив фонд Ukraine Alive 2022.

Нагадаємо, від початку нового року ФК "Динамо" разом із Фондом братів Суркісів профінансували придбання автомобіля для підрозділу ППО, а також були відправлені кілька фур, завантажених сухими супами, аби наші відважні воїни могли порадувати себе гарячою стравою в бойових умовах.

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