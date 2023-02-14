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Фонд братьев Суркисов передал очередную партию помощи для украинских военных

Фото: Фонд братьев Суркисов передал очередную партию помощи для украинских военных (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Фонд братьев Суркисов передал очередную партию гуманитарной помощи, на этот раз для столичного клинического госпиталя Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Динамо".

Передача помощи состоялась при помощи фонда и БФ "БУ Фонд друзей Украины" во главе с ее руководителем Станиславом Луцковичем, а логистику обеспечил фонд Ukraine Alive 2022.

Напомним, с начала нового года ФК "Динамо" вместе с Фондом братьев Суркисов профинансировали приобретение автомобиля для подразделения ПВО , а также были отправлены несколько фур, загруженных сухими супами , чтобы наши отважные воины могли порадовать себя горячим блюдом в боевых условиях.

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