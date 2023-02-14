Фонд братьев Суркисов передал очередную партию помощи для украинских военных

Фонд братьев Суркисов передал очередную партию гуманитарной помощи, на этот раз для столичного клинического госпиталя Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Динамо".
Передача помощи состоялась при помощи фонда и БФ "БУ Фонд друзей Украины" во главе с ее руководителем Станиславом Луцковичем, а логистику обеспечил фонд Ukraine Alive 2022.
Напомним, с начала нового года ФК "Динамо" вместе с Фондом братьев Суркисов профинансировали приобретение автомобиля для подразделения ПВО , а также были отправлены несколько фур, загруженных сухими супами , чтобы наши отважные воины могли порадовать себя горячим блюдом в боевых условиях.