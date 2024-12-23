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Фонд братів Мкртчан придбав подарунки для дітей Донецької області

Понеділок 23 грудня 2024 11:18
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Фонд братів Мкртчан придбав подарунки для дітей Донецької області Фото: Фонд братів Мкртчан придбав подарунки для дітей Донецької області (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд братів Мкртчан третій рік поспіль долучився до акції "Марафон добрих подій". В рамках нього благодійники дарують подарунки дітям, які лишаються на території Донецької області або вимушено перемістилися в інші регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду

Акція проводиться спільно з Донецькою ОДА.

3500 солодких подарунків, придбаних Фондом, передадуть дітям у соціальних хабах Києва та Дніпра. Саме там проводитимуться різдвяні та новорічні святкові заходи.

Перші солодощі діти вже отримали під час святкування Дня Святого Миколая. Також буде передано солодкі подарунки для дітей із прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Фонд братів Мкртчан придбав подарунки для дітей Донецької області

Фонд братів Мкртчан придбав подарунки для дітей Донецької області

Вже більше трьох років Благодійний фонд Братів Мкртчан надає допомогу мешканцям прифронтових регіонів та переміщеним особам.

Для постраждалих громад та мешканців передають продуктові набори, питну воду, будівельні матеріали, пічки, системи очищення води, медичне обладнання та дитяче харчування.

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