Фонд братьев Мкртчан приобрел подарки для детей Донецкой области
Благотворительный фонд братьев Мкртчан третий год подряд присоединился к акции "Марафон добрых событий". В рамках него благотворители дарят подарки детям, которые остаются на территории Донецкой области или вынужденно переместились в другие регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда
Акция проводится совместно с Донецкой ОГА.
3500 сладких подарков, приобретенных Фондом, передадут детям в социальных хабах Киева и Днепра. Именно там будут проводиться рождественские и новогодние праздничные мероприятия.
Первые сладости дети уже получили во время празднования Дня Святого Николая. Также будут переданы сладкие подарки для детей из приемных семей и детских домов семейного типа.
Уже более трех лет Благотворительный фонд Братьев Мкртчан оказывает помощь жителям прифронтовых регионов и перемещенным лицам.
Для пострадавших громад и жителей передают продуктовые наборы, питьевую воду, строительные материалы, печи, системы очистки воды, медицинское оборудование и детское питание.
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