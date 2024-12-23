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Фонд братьев Мкртчан приобрел подарки для детей Донецкой области

Понедельник 23 декабря 2024 11:18
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Фонд братьев Мкртчан приобрел подарки для детей Донецкой области Фото: Фонд братьев Мкртчан приобрел подарки для детей Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд братьев Мкртчан третий год подряд присоединился к акции "Марафон добрых событий". В рамках него благотворители дарят подарки детям, которые остаются на территории Донецкой области или вынужденно переместились в другие регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда

Акция проводится совместно с Донецкой ОГА.

3500 сладких подарков, приобретенных Фондом, передадут детям в социальных хабах Киева и Днепра. Именно там будут проводиться рождественские и новогодние праздничные мероприятия.

Первые сладости дети уже получили во время празднования Дня Святого Николая. Также будут переданы сладкие подарки для детей из приемных семей и детских домов семейного типа.

Фонд братьев Мкртчан приобрел подарки для детей Донецкой области

Фонд братьев Мкртчан приобрел подарки для детей Донецкой области

Уже более трех лет Благотворительный фонд Братьев Мкртчан оказывает помощь жителям прифронтовых регионов и перемещенным лицам.

Для пострадавших громад и жителей передают продуктовые наборы, питьевую воду, строительные материалы, печи, системы очистки воды, медицинское оборудование и детское питание.

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