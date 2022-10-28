Фонд Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Миколаївської області

Селище Весняне на Миколаївщині - один із населених пунктів області, що раз за разом страждає від ворожих обстрілів і руйнувань.

Фонд направив до громади 700 наборів із продуктами першої необхідності, які насамперед призначені для людей із найуразливіших категорій переселенців.

До їхнього складу увійшли ситні та поживні продукти, зокрема: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом фонд уже передав до Миколаївської області понад 17,5 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.