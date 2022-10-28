Фонд Ахметова отправил очередной гуманитарный груз в Николаевскую область

Поселок Весенний в Николаевской области - один из населенных пунктов области, который то и дело страдает от вражеских обстрелов и разрушений.

Фонд направил в общину 700 наборов с продуктами первой необходимости, которые, прежде всего, предназначены для людей из самых уязвимых категорий переселенцев.

В их состав вошли сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал Николаевской области более 17,5 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.