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Фонд Ахметова везет в Харьков продуктовые наборы

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Четверг 24 марта 2022 14:41
Фонд Ахметова везет в Харьков продуктовые наборы Фото: Фонд Ахметова везет в Харьков продуктовые наборы (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Харьков отправились 6 000 продуктовых наборов. Их сформировал и отправил Фонд Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Помощь предназначена для жителей города, наиболее пострадавших от войны. Также ее получат люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро.

В наборы входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Контролировать выдачу наборов будут представители местной власти. Всего Фонд передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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