Фонд Ахметова везе до Харкова продуктові набори

До Харкова вирушили 6 000 продуктових наборів. Їх сформував та відправив Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Допомога призначена для жителів міста, які найбільше постраждали від війни. Також її отримають люди, які через обстріли змушені жити у метро.

До наборів входять продукти першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Контролюватимуть видачу наборів представники місцевої влади. Загалом Фонд передає 100 тисяч продуктових наборів для мешканців Східної України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.