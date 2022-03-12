Фонд Ахметова собирает продукты для жителей Восточной Украины

Первые 3 тысячи наборов отправят в Покровск и Доброполье. В первую очередь помощь получат люди, эвакуированные из Волновахи.

В состав наборов войдут продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Еще 100 тысяч наборов сейчас формируются в Киеве и будут переданы жителям города и области.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.