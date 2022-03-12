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Фонд Ахметова збирає продукти для мешканців Східної України

Автор: Артем Горовенко

100 тис. продуктових наборів для мешканців східних регіонів України почав формувати Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Перші 3 тисячі наборів відправлять до Покровська та Добропілля. У першу чергу допомогу отримають люди, евакуйовані з Волновахи.

До складу наборів увійдуть продукти першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Ще 100 тисяч наборів зараз формуються у Києві та будуть передані жителям міста та області.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат АхметовДонбас