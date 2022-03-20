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Фонд Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь для жителей Восточной Украины

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 15:49
Фонд Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь для жителей Восточной Украины Фото: Фонд Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь для жителей Восточной Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня Фонд доставил очередную партию продуктовых наборов на склад в Покровске. Это более 4 тысяч наборов продуктов первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов входит: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. Они будут распределены между жителями Святогорска, Лимана и Волновахи.

Местные власти соответствующего района получит необходимое количество продуктовых наборов под кураторством Донецкой облгосадминистрации.

Всего фонд передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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