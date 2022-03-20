Фонд Ахметова продовжує надавати гуманітарну допомогу для мешканців Східної України

Сьогодні Фонд доставив чергову партію продуктових наборів до складу у Покровську. Це понад 4 тисячі наборів продуктів першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів входить: борошно, макарони, цукор, тушковане м’ясо, паштет і печиво. Вони будуть розподілені між мешканцями Святогірська, Лиману та Волновахи.

Місцева влада відповідного району отримає необхідну кількість продуктових наборів під кураторством Донецької облдержадміністрації.

Загалом фонд передає 100 тисяч продуктових наборів для мешканців Східної України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.