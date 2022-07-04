Фонд Ахметова привез очередной гуманитарный груз в Киев
Фонд Рината Ахметова передал в Киев очередную партию гуманитарной помощи. Свыше тысячи продуктовых наборов фонд доставил в территориальный центр социальной защиты населения Деснянского района столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.
В целом фонд уже передал в Киев более 71,5 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонду, остальные - бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
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