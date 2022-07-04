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Фонд Ахметова привіз черговий гуманітарний вантаж до Києва

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Понеділок 04 липня 2022 12:11
Фонд Ахметова привіз черговий гуманітарний вантаж до Києва Фото: Фонд Ахметова привіз черговий гуманітарний вантаж до Києва (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав до Києва чергову партію гуманітарної допомоги. Понад тисячу продуктових наборів фонд доставив до територіального центру соціального захисту населення Деснянського району столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав до Києва понад 71,5 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Гуманітарна допомога
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