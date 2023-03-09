Фонд Ахметова повідомив про проведення безкоштовних реабілітацій пораненим дітям

Реабілітація проходитиме у санаторії в Закарпатті. Курс триватиме 12 днів.

У проекті братимуть участь діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року. Йдеться про травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості.

Безкоштовно супроводжувати дитину може один з батьків чи опікунів.

У програму входять: проїзд в обидва боки, проживання та харчування для дитини та одного супроводжуючого дорослого, а також індивідуальні категорії реабілітації, які залежатимуть від діагнозу та медичних рекомендацій після повного обстеження дитини.

Залишити заявку можна за посиланням. Подробиці та уточнення за безкоштовним номером 0 (800) 509 001.