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Фонд Ахметова заявил о проведении бесплатных реабилитаций раненым детям

Фото: Фонд Ахметова заявил о проведении бесплатных реабилитаций раненым детям (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова продолжает бесплатную физическую реабилитацию ребят после ранений или травм, полученных во время войны. Проект начнет первый из нынешних курсов реабилитации 13 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Реабилитация пройдет в санатории в Закарпатье. Курс продлится 12 дней.

В проекте будут участвовать дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года. Речь идет о травмах или ранениях любой степени тяжести.

Бесплатно сопровождать ребенка может один из родителей или опекунов.

В программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание ребенка и одного сопровождающего взрослого, а также индивидуальные категории реабилитации, которые будут зависеть от диагноза и медицинских рекомендаций после полного обследования ребенка.

Оставить заявку можно по ссылке. Подробности и уточнения по бесплатному номеру 0(800) 509 001.

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