Фонд Ахметова заявил о проведении бесплатных реабилитаций раненым детям

Реабилитация пройдет в санатории в Закарпатье. Курс продлится 12 дней.

В проекте будут участвовать дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года. Речь идет о травмах или ранениях любой степени тяжести.

Бесплатно сопровождать ребенка может один из родителей или опекунов.

В программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание ребенка и одного сопровождающего взрослого, а также индивидуальные категории реабилитации, которые будут зависеть от диагноза и медицинских рекомендаций после полного обследования ребенка.

Оставить заявку можно по ссылке. Подробности и уточнения по бесплатному номеру 0(800) 509 001.