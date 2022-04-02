Фонд Ахметова помогает переселенцам преодолеть травму войны

Для эвакуированных из Волновахи и Мариуполя компания "Метинвест" организовала шесть центров временного размещения в Запорожье. А Фонд Рината Ахметова открыл в каждом таком пункте кабинеты психологической поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Из эвакуированных за помощью к психологам фонда обратилось около 300 человек, то есть почти каждый десятый", - говорит руководитель проектов и программ Фонда Ахметова Екатерина Свириденко.

По ее словам, фонд стал первым, кто начал оказывать психологическую поддержку пострадавшим от вооруженного конфликта. Первый опыт появился в 2014 году, когда 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны". Наработанная фондом экспертиза сегодня нужна всей стране.