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Фонд Ахметова допомагає переселенцям подолати травму війни

Фото: Фонд Ахметова допомагає переселенцям подолати травму війни (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Для евакуйованих з Волновахи та Маріуполя компанія "Метінвест" організувала шість центрів тимчасового розміщення у Запоріжжі. А Фонд Ріната Ахметова відкрив у кожному такому пункті кабінети психологічної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Із евакуйованих за допомогою до психологів фонду звернулося близько 300 осіб, тобто майже кожна десятий", - каже керівник проектів та програм Фонду Ахметова Катерина Свириденко.

За її словами, фонд став першим, хто почав надавати психологічну підтримку постраждалим від збройного конфлікту. Перший досвід з'явився у 2014 році, коли 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни". Напрацьована Фондом експертиза сьогодні потрібна усій країні.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов