Фонд Ахметова передав ще одну партію обігрівачів до Донецької області

Фонд Ріната Ахметова передав до Донецької області ще одну партію обігрівачів для переселенців. Ці прилади були направлені до гуртожитків та центрів компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу фонду.

Доставка обігрівачів відбувається в межах логістичного партнерства, власним коштом Нової пошти. Усього в рамках цієї ініціативи фондом буде передано 1000 таких обігрівачів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".