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Фонд Ахметова передал еще одну партию обогревателей в Донецкую область

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Суббота 31 декабря 2022 16:31
Фонд Ахметова передал еще одну партию обогревателей в Донецкую область Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию обогревателей в Донецкую область (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области еще одну партию обогревателей для переселенцев. Эти приборы были направлены в общежития и центры компактного проживания внутри перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу фонда.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет Новой почты.

Всего в рамках этой инициативы фондом будет передано 1000 таких обогревателей.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Швейцария направила в Украину новую партию помощи, содержащую 80 генераторов и обогревателей.

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