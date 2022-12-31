Фонд Ахметова передал еще одну партию обогревателей в Донецкую область

Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области еще одну партию обогревателей для переселенцев. Эти приборы были направлены в общежития и центры компактного проживания внутри перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу фонда.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет Новой почты. Всего в рамках этой инициативы фондом будет передано 1000 таких обогревателей. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".